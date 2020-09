Coronavirus, 1.640 nuovi contagi ma è record di tamponi. E il Senato approva il ‘Dl Covid’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.640, rilevati sulla base di 103.696 tamponi effettuati. Sono 20 le vittime. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza e’ di 35.758. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 995. Sono invece 244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 5 rispetto a ieri.DL COVID. SENATO APPROVA FIDUCIA CON 143 SI’ E 120 NO Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.640, rilevati sulla base di 103.696 tamponi effettuati. Sono 20 le vittime. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza e’ di 35.758. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 995. Sono invece 244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 5 rispetto a ieri.DL COVID. SENATO APPROVA FIDUCIA CON 143 SI’ E 120 NO

(Teleborsa) - L'Italia è pronta ad aumentare il numero di tamponi giornalieri. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del question time alla Camera. "I test sono un tema ...

I ricoverati in terapia intensiva salgono a 244 (5 pazienti in più di ieri). Sono 54 i ricoverati in ospedale in più per un totale che arriva a 2.658. I pazienti in isolamento domiciliare sono 43.212.

