Coppia accoltellata in casa. Nelle grida della fidanzata il nome dell'assassino

Tiziana Paolocci De Santis e la sua compagna hanno aperto al killer. L'indagine segue la pista passionale Massacrati a coltellate da qualcuno che conoscevano, a cui avevano aperto la porta di casa. Qualcuno, che però li voleva morti a ogni costo e ha tirato fuori una ferocia inaudita, inseguendoli fino alle scale per non concedere scampo. Ed è proprio nel vuoto della tromba delle scale che è riecheggiato il nome dell'assassino, urlato da Elenora Manta poco prima di morire. È ormai certo che c'è stata un'azione premeditata dietro l'omicidio della trentenne di Seclì, laureata in Giurisprudenza, uccisa insieme al fidanzato Daniele De Santis, 33 anni, il giovane e quotato arbitro

A trovare i due corpi dopo le 21.30 era stata una coppia di anziani, che abita nella stessa palazzina e si era precipitata nel pianerottolo, dopo aver sentito le grida provenire dall'appartamento dei ...

Udine, accoltella e uccide la moglie 60enne al culmine di un litigio

E' accaduto ad Aquileia (Udine), nella Bassa friulana, nella casa dove la coppia viveva. I vicini hanno udito le urla delle donna provenire dall'abitazione e hanno allertato i carabinieri. L'uomo è ...

