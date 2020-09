Coppa Italia Primavera | Spal corsara 2-1 sul Sassuolo | Bigica eliminato

(Di mercoledì 23 settembre 2020)- L'avventura delinsi chiude subito: nella sfida tutta emiliana contro la, i ragazzi di Emilianoperdono 2-1 in casa. Per l'ex tecnico della ...

sscnapoli : ?? | Primavera Tim Cup, domani #NapoliAscoli per il primo turno di Coppa Italia. I convocati ??… - MukuoWay : RT @PowervolleyMI: ?? | GAME DAY ?? Vero Volley Monza ?? Coppa Italia ?? Centro FIPAV Pavesi ?? 23-09-2020 ? h 18.00 ?? Eleven Sports ?? Cronaca… - TeleradioNews : Gare Coppa Italia/I pronostici della nostra redazione - TeleradioNews : Gare Coppa Italia/I pronostici della nostra redazione - - XxnonxX1120 : RT @PowervolleyMI: ?? | GAME DAY ?? Vero Volley Monza ?? Coppa Italia ?? Centro FIPAV Pavesi ?? 23-09-2020 ? h 18.00 ?? Eleven Sports ?? Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

I pugliesi - grazie alle reti di Ortisi (rigore), Travaglini e Maselli - dominano nel primo tempo. Mancarella trova il poker nella ripresa, bello ma ininfluente il gol sannita di Talia ...SASSUOLO - L'avventura del Sassuolo Primavera in Coppa Italia si chiude subito: nella sfida tutta emiliana contro la Spal, i ragazzi di Emiliano Bigica perdono 2-1 in casa. Per l'ex tecnico della Fior ...