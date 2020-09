Coppa Italia Primavera, Napoli-Ascoli 4-0. Tutti i risultati (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - Primo turno eliminatorio della Coppa Italia Primavera: ad approdare alla fase successiva sono Bologna , Parma, Crotone, Milan, Monza, Reggiana, Sampdoria, Cittadella e Napoli Bologna-Chievo 3-1 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - Primo turno eliminatorio della: ad approdare alla fase successiva sono Bologna , Parma, Crotone, Milan, Monza, Reggiana, Sampdoria, Cittadella eBologna-Chievo 3-1 ...

sscnapoli : ?? | Primavera Tim Cup, Napoli-Ascoli 4-0. Azzurrini qualificati al secondo turno di Coppa Italia ??… - ftg_soccer : GOAL! Pontedera in Italy Coppa Italia Pontedera 1-1 Arezzo - radioalfa : Coppa Italia, la Gelbison di Vallo della Lucania a testa alta al Silvio Pioli di Novara - ftg_soccer : GOAL! Pontedera in Italy Coppa Italia Pontedera 1-1 Arezzo More live scores: - BresciaOfficial : #Primavera2 Coppa Italia Milan batte Brescia 3 a 1. #ForzaBrescia ????? -