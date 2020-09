Coppa Italia | per il Benevento sfuma subito il possibile derby

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ durato un attimo, il tempo di stilare il tabellone, poi il sogno di un nuovocon l’Avellino, seppur in, si è dissolto come una bolla di sapone. E’ bastata una partita, la prima, per sancire l’eliminazione dei lupi dalla competizione tricolore. La formazione di Piero Braglia è stata infatti estromessa dopo aver perso per due reti a una contro il Renate. Saranno dunque i brianzoli ad affrontare l’Empoli nel secondo turno, quando in palio ci sarà l’accesso ai trentaduesimi di finale (III turno eliminatorio) dove ad attendere una delle due squadre c’è già ildi Pippo Inzaghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.