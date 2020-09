Coppa Italia 2020/2021: poker della Carrarese sull’Ambrosiana, toscani al secondo turno (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Carrarese travolge 4-0 l’Ambrosiana nel match dello Stadio dei Marmi valevole per il primo turno di Coppa Italia 2020/2021, grazie ai gol di Infantino, Schirò e Rota. I ragazzi guidati da Silvio Baldini, la prossima settimana, dovranno vedersela contro il Venezia. Partenza sprint per i toscani che in soli nove minuti realizzano ben tre reti, mettendo subito con le spalle al muro la formazione avversaria. Al 2′ Saveriano Infantino sblocca il punteggio con un preciso colpo di testa su cross di Pasciuti, cinque minuti più tardi a raddoppiare ci pensa Thomas Schirò con un gran mancino dalla distanza. Neanche il tempo di riorganizzarsi per l’Ambrosiana, che la squadra gialloblù si porta sul 3-0 grazie al gol realizzato di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Latravolge 4-0 l’Ambrosiana nel match dello Stadio dei Marmi valevole per il primodi, grazie ai gol di Infantino, Schirò e Rota. I ragazzi guidati da Silvio Baldini, la prossima settimana, dovranno vedersela contro il Venezia. Partenza sprint per iche in soli nove minuti realizzano ben tre reti, mettendo subito con le spalle al muro la formazione avversaria. Al 2′ Saveriano Infantino sblocca il punteggio con un preciso colpo di testa su cross di Pasciuti, cinque minuti più tardi a raddoppiare ci pensa Thomas Schirò con un gran mancino dalla distanza. Neanche il tempo di riorganizzarsi per l’Ambrosiana, che la squadra gialloblù si porta sul 3-0 grazie al gol realizzato di ...

