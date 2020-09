Coppa Italia 2020/2021: il Renate stende 2-1 l’Avellino, ora affronterà l’Empoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Renate supera 2-1 l’Avellino nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia 2020/2021 grazie ai gol di Giovinco e Galuppini e vola al turno successivo, dove incontrerà l’Empoli. Ottima partenza dei padroni di casa, che si rendono subito pericoloso con una conclusione dalla distanza del capitano Anghileri e al 10′, passano in vantaggio con Giuseppe Giovinco, il quale si avventa su una respinta del portiere Forte, per poi depositare in rete. I biancoverde provano a reagire, ma la difesa avversaria è ordinata e chiude tutti gli spazi. Nella ripresa l’Avellino si sbilancia in avanti alla disperata ricerca del pareggio ma, dopo aver sprecato numerose occasioni, inizia ad innervosirsi e a pagarne le conseguenze è Marco Silvestri, espulso al 58′ per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilsupera 2-1 l’Avellino nel match valevole per il primo turno digrazie ai gol di Giovinco e Galuppini e vola al turno successivo, dove incontrerà l’Empoli. Ottima partenza dei padroni di casa, che si rendono subito pericoloso con una conclusione dalla distanza del capitano Anghileri e al 10′, passano in vantaggio con Giuseppe Giovinco, il quale si avventa su una respinta del portiere Forte, per poi depositare in rete. I biancoverde provano a reagire, ma la difesa avversaria è ordinata e chiude tutti gli spazi. Nella ripresa l’Avellino si sbilancia in avanti alla disperata ricerca del pareggio ma, dopo aver sprecato numerose occasioni, inizia ad innervosirsi e a pagarne le conseguenze è Marco Silvestri, espulso al 58′ per ...

