Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Morata all’asta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro Morata, grazie a una trattativa lampo, è un nuovo attaccante della Juventus. Il nome dell’attaccante spagnolo era stato già accostato ai bianconeri durante l’estate, ma l’operazione si è concretizzata nel momento in cui l’operazione Dzeko ha iniziato ad assumere aspetti grotteschi. Morata non è un bomber, ma sarà sicuramente funzionale alla squadra di Andrea Pirlo che lo conosce molto bene, avendo giocato insieme a lui alla Juventus. Lo spagnolo arriva a Torino nel pieno della maturità e ha molta voglia di riscattarsi, dopo un paio di annate altalenanti. Dove giocherà Morata L’acquisto di Morata va a completare il reparto d’attacco della Juventus, anche se si aspetta ancora un quarto attaccante dal mercato. Se Pirlo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro, grazie a una trattativa lampo, è un nuovo attaccante della Juventus. Il nome dell’attaccante spagnolo era stato già accostato ai bianconeri durante l’estate, ma l’operazione si è concretizzata nel momento in cui l’operazione Dzeko ha iniziato ad assumere aspetti grotteschi.non è un bomber, ma sarà sicuramente funzionale alla squadra di Andrea Pirlo che lo conosce molto bene, avendo giocato insieme a lui alla Juventus. Lo spagnolo arriva a Torino nel pieno della maturità e ha molta voglia di riscattarsi, dopo un paio di annate altalenanti. Dove giocheràL’acquisto diva a completare il reparto d’attacco della Juventus, anche se si aspetta ancora un quarto attaccante dal mercato. Se Pirlo ...

