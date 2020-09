Concorsi Ministero Giustizia 2021: pubblicato l’atto di indirizzo con indicazioni sulle assunzioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) pubblicato l’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero della Giustizia con le linee programmatiche da seguire per l’anno 2021. Operante al fianco del bilancio di previsione, avvia la pianificazione strategica i cui risultati saranno resi noti nella Direttiva annuale e nel Piano della Performance. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dato ampio spazio alle politiche assunzionali tra le azioni da intraprendere nel corso dell’anno. Vediamo assieme quali sono gli obiettivi prioritari e quali sono le aree che vedranno un incremento dell’organico. Concorsi Ministero Giustizia 2020: tutti i bandi e previsioni Attività Ministero Giustizia per il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 settembre 2020)l’atto dipolitico-istituzionale deldellacon le linee programmatiche da seguire per l’anno. Operante al fianco del bilancio di previsione, avvia la pianificazione strategica i cui risultati saranno resi noti nella Direttiva annuale e nel Piano della Performance. Il Ministro della, Alfonso Bonafede, ha dato ampio spazio alle politiche assunzionali tra le azioni da intraprendere nel corso dell’anno. Vediamo assieme quali sono gli obiettivi prioritari e quali sono le aree che vedranno un incremento dell’organico.2020: tutti i bandi e previsioni Attivitàper il ...

