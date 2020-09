Con Don Giovanni ritorna l’Opera al Teatro Massimo di Palermo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Don Giovanni muore. Avvolto in una nube tinta di rosso attraversata da fasci di luci troboscopiche blu e rosse mentre sulle voci dell’oltretomba, diavoli e dannati, si sgretolano le immagini di palazzi veneziani fatiscenti. Muore così un mito? Forse. Ma forse no. Assume altre connotazioni che lo hanno da sempre contraddistinto. Come anche l’idea che lo spagnolo barocco Don Juan altri non sia che l’antesignano dell’illuminato veneziano Casanova. Solo così, forse, si spiegherebbero i suggestivi, ma anche opprimenti, scorci di palazzi della laguna simbolo di fasti e degrado della Serenissima che Marco Gandini ha scelto – nella sua versione semiscenica proposta per il Teatro Massimo - per scandire gli ultimi istanti, attimi, ore della vita del mito della seduzione. Ma Don ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Donmuore. Avvolto in una nube tinta di rosso attraversata da fasci di luci troboscopiche blu e rosse mentre sulle voci dell’oltretomba, diavoli e dannati, si sgretolano le immagini di palazzi veneziani fatiscenti. Muore così un mito? Forse. Ma forse no. Assume altre connotazioni che lo hanno da sempre contraddistinto. Come anche l’idea che lo spagnolo barocco Don Juan altri non sia che l’antesignano dell’illuminato veneziano Casanova. Solo così, forse, si spiegherebbero i suggestivi, ma anche opprimenti, scorci di palazzi della laguna simbolo di fasti e degrado della Serenissima che Marco Gandini ha scelto – nella sua versione semiscenica proposta per il- per scandire gli ultimi istanti, attimi, ore della vita del mito della seduzione. Ma Don ...

Sul serio? Ovviamente no. Come non muore il "Massimo", che dalle ceneri, si può dire, di Don Giovanni – trafitto da rossi laser – con un sold out di 200 biglietti staccati – questo permettono le ...

Suello: il 25 racconto di don Camillo

L'assessorato alla cultura del comune di Suello, in collaborazione con la biblioteca, organizza un appuntamento sul tema di don Camillo: Ivano Gobbato racconterà infatti il più noto personaggio creato ...

