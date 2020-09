Commissione Ue lancia un piano per superare il trattato di Dublino (Di mercoledì 23 settembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato il “Nuovo patto sulle migrazioni e sull'asilo”, una serie di norme legislative che si pongono l'obiettivo di regolare la questione migratoria. “Sarà un patto che prenderà in considerazione tutte le tematiche: dai flussi alle richieste d'asilo, per finire con i rimpatri”, ha spiegato in conferenza stampa Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione e commissario per la Promozione dello stile di vita europeo.Schinas ha descritto il Patto come “una casa a tre piani”: il primo riguarda i rapporti con i Paesi d'origine e di transito dei migranti, il secondo tratta le frontiere più esterne ed esposte dell'Unione, e il terzo mira a gestire i rapporti fra gli Stati membri dell'Ue.Il “primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laeuropea ha presentato il “Nuovo patto sulle migrazioni e sull'asilo”, una serie di norme legislative che si pongono l'obiettivo di regolare la questione migratoria. “Sarà un patto che prenderà in considerazione tutte le tematiche: dai flussi alle richieste d'asilo, per finire con i rimpatri”, ha spiegato in conferenza stampa Margaritis Schinas, vicepresidente dellae commissario per la Promozione dello stile di vita europeo.Schinas ha descritto il Patto come “una casa a tre piani”: il primo riguarda i rapporti con i Paesi d'origine e di transito dei migranti, il secondo tratta le frontiere più esterne ed esposte dell'Unione, e il terzo mira a gestire i rapporti fra gli Stati membri dell'Ue.Il “primo ...

