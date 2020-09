Clotilde Courau | nude-look nocciola per l’amico Pierre Cardin

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi ha visto le ultime foto che ritraggonosarà rimasto stupito. La moglie di Emanuele Filiberto di Savoia ha sfoggiato, ad un evento, un esplicitoche ha destato curiosità attraendo i flash dei fotografi. Si è trattato di una serata, a Parigi, dedicata allo stilista, in occasione dei 70 anni della sua casa di moda.si è presentata con un abito di tulle colordi Azzedine Alaïa, plissettato e degradante sull’ocra. Ampissima la scollatura, profonda fino alla cintura, ma non era il dettaglio più sexy dell’abito: in trasparenza sotto ad un sottile velo di tulle, i capezzoli dellaerano ben ...