Clamoroso Al Hilal | club in campo con tre portieri

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua il momento terribile per l'Al, ilsaudita è stato preso di mira in modo particolare dal Covid-19, la squadra si è ritrovata in rosa addirittura 15 calciatori positivi al Covid-19, tra i quali figurava anche l'ex Juventus Sebastian Giovinco. Situazione che non sembra ancora destinata a migliorare, mentre ilin serata si appresta a sfidare lo Shabab AlAhli Dubai nel match di Champions League Asiatica.TREINcaption id="attachment 781593" align="alignnone" width="543" Giovinco (instagram)/captionL'allenatore dell'Al, Razvan Lucescu ha dovuto inserire nella rosa titolare ben tre, di cui uno regolarmente schierato tra i pali e due come calciatori di movimento! La clamorosa situazione ha avuto ...