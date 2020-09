Clamoroso al Cibali | il piccolo S N Notaresco elimina il Catania dalla Coppa Italia Tutti i risultati del 1° turno

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Definirlo calcio d'estate non è possibile sia perchè si è giocato a fine settembre ma anche per le condizioni climatiche di questa sera a. Il risultato uscito fuori dal Massimino è di quelli che fanno rumore. Alla doccia per ilè stata gelata visto che ilS. N.ha espugnato il Massimino vincendo per 2-1 dopo una sfida interminabile finita con la disputa dei tempi supplementari. Ilcomincia male questa stagione venendoto da un club di Serie D ai più sconosciuto. Mister Raffaele avrà molto da lavorare per far metabolizzare ai suoi questok.o. che scuote anche l'ambiente rossazzurro. Bisogna subito cercare di rinforzare la ...