"Ci son cascata di nuovo", Soleil Sorge beccata con un ex di Belen Rodriguez (FOTO) (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Ci son cascato di nuovo…", canta Achille Lauro e Soleil Sorge potrebbe sentirsi chiamata in causa. Dopo essere stata paparazzata con Andrea Iannone, tra le pagine dell'ultimo numero di Chi, spunta con un altro ex fidanzato di Belen Rodriguez: Gianmaria Antinolfi. Soleil Sorge beccata con un altro ex di Belen Rodriguez Nelle scorse settimane, Soleil... L'articolo "Ci son cascata di nuovo", Soleil Sorge beccata con un ex di Belen Rodriguez (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

