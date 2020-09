Chiariello, Napoli: “Con Koulibaly e un mediano si può lottare per il titolo” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Umberto Chiariello dice la sua sui benefici che il Napoli potrebbe trarre dalla permanenza di Koulibaly Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato di Kalidou Koulibaly ai … L'articolo Chiariello, Napoli: “Con Koulibaly e un mediano si può lottare per il titolo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Umbertodice la sua sui benefici che ilpotrebbe trarre dalla permanenza diUmberto, giornalista, ha parlato di Kalidouai … L'articolo: “Cone unsi puòper il titolo” proviene da ForzAzzurri.net.

allgoalsnapoli : Consueto appuntamento con l'informazione e il filo diretto con i tifosi del Napoli di Super Sport 21. Vi proponiamo… - infoitsport : Chiariello: “Con questo Koulibaly e un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto” - infoitsport : Chiariello: 'Con Koulibaly mentalizzato come Parma e con un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto' - ilnapolionline : Chiariello: 'Con Koulibaly visto a Parma e un mediano il Napoli può vincere lo scudetto' - - infoitinterno : IL COMMENTO - Chiariello: 'Gattuso deve saper sfruttare il potenziale offensivo del Napoli' -