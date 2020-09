Chiara Nasti si sfoga su Instagram: “La dovete finire!” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La fashion blogger di Napoli, ieri, si è sfogata nelle stories di Instagram, a causa dei continui attacchi degli haters che continuano ad offenderla nei commenti sotto i suoi post. Chiara ha precisato che quasi tutti gli insulti provengono più dalle ragazze rispetto ai ragazzi. La giovane influencer si è detta molto dispiaciuta di questo e non riesce a spiegarsi spiega il perché. Numerosi i commenti negativi sottoArticolo completo: Chiara Nasti si sfoga su Instagram: “La dovete finire!” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) La fashion blogger di Napoli, ieri, si èta nelle stories di, a causa dei continui attacchi degli haters che continuano ad offenderla nei commenti sotto i suoi post.ha precisato che quasi tutti gli insulti provengono più dalle ragazze rispetto ai ragazzi. La giovane influencer si è detta molto dispiaciuta di questo e non riesce a spiegarsi spiega il perché. Numerosi i commenti negativi sottoArticolo completo:sisu: “Lafinire!” dal blog SoloDonna

JuventusFCFans : Non solo Chiara Nasti. Anche la sorella Angela ha un legame col calcio. Il tira e molla con Bonifazi FOTO e VIDEO… - chacely : Comunque Flavia Vento avrà battuto il record al #GFVIP ma vogliamo parlare di Chiara Nasti all’isola dei famosi? Qu… - sportli26181512 : Non solo Chiara Nasti. Anche la sorella Angela ha un legame col calcio. Il tira e molla con Bonifazi FOTO e VIDEO:… - PerlediMitirda : RT @eliscrivecose: Volevo dirvi perché so che non dormite senza saperlo che Chiara Nasti e il suo bebe si sono mollati, io distrutta perché… - FrustagliaIda : Ma solo io penso che Chiara Nasti e Martina Stella siano identiche? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti Chiara Nasti, ironia sulla situazione sentimentale: “sono una povera zitella” SoloDonna Ecco chi è Iconize, l'ex di Tommaso Zorzi

Iconize, al secolo Marco Ferrero, è un affermato influencer rimbalzato alle cronache gossippare per via dei suoi trascorsi sentimentali che lo hanno visto legato a Tommaso Zorzi, attuale partecipante ...

“Che fico!”, qualche consiglio e 5 piatti eccezionali con i fichi

Contrariamente a ciò che molti pensano, i fichi non sono un frutto ipercalorico e quindi non fanno ingrassare, tranne che nella versione essiccata solitamente in tavola durante il periodo natalizio. S ...

Iconize, al secolo Marco Ferrero, è un affermato influencer rimbalzato alle cronache gossippare per via dei suoi trascorsi sentimentali che lo hanno visto legato a Tommaso Zorzi, attuale partecipante ...Contrariamente a ciò che molti pensano, i fichi non sono un frutto ipercalorico e quindi non fanno ingrassare, tranne che nella versione essiccata solitamente in tavola durante il periodo natalizio. S ...