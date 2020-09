Chiara Ferragni sarà mamma di nuovo. I followers non hanno più dubbi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Troppi indizi, dicono i fans della coppia più amata dagli italiani. A giorni i Ferragnez potrebbero confermare la seconda gravidanza dell’influencer. Cosa spiegherebbe la scelta della bellissima Chiara Ferragni per un outfit a vita alta? E come mai, qualche giorno fa, l’influencer indossava un vestito a fiori che evidenziava un pancino un po’ sospetto, per … L'articolo Chiara Ferragni sarà mamma di nuovo. I followers non hanno più dubbi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Troppi indizi, dicono i fans della coppia più amata dagli italiani. A giorni i Ferragnez potrebbero confermare la seconda gravidanza dell’influencer. Cosa spiegherebbe la scelta della bellissimaper un outfit a vita alta? E come mai, qualche giorno fa, l’influencer indossava un vestito a fiori che evidenziava un pancino un po’ sospetto, per … L'articolosaràdi. Inonpiùproviene da leggilo.org.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - Martina72389371 : RT @Una_Gioia_Mai: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. Le donne a differenza degli u… - limortaccitu_a : RT @Una_Gioia_Mai: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. Le donne a differenza degli u… - Adelediceche : RT @Una_Gioia_Mai: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. Le donne a differenza degli u… -