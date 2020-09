Chiara Ferragni racconta in quale esatto momento ha capito di essere innamorata di Fedez e fa i nomi delle tre celebri donne che più l’hanno ispirata (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ una delle influencer più amate e seguite a livello mondiale. Sembra non sbagliare un colpo sia sul campo professionale che su quello sentimentale. Tutti la amano, molti la odiano, ma lei non si è mai lasciata abbattere dai giudizi negativi ed è sempre andata avanti per la sua strada tra un post e una storia su Instagram. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, fashion blogger, mamma ed imprenditrice digitale, come lei stessa ama definirsi. Intervistata da Vanity Fair, si è raccontata rivelando alcuni aspetti di sé che attraverso i social spesso faticano ad emergere. Nonostante le apparenze, la Ferragni ha ammesso di essere stata a lungo molto insicura sul percorso da seguire. La svolta è avvenuta nel 2006, dopo una brutta delusione ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ unainfluencer più amate e seguite a livello mondiale. Sembra non sbagliare un colpo sia sul campo professionale che su quello sentimentale. Tutti la amano, molti la odiano, ma lei non si è mai lasciata abbattere dai giudizi negativi ed è sempre andata avanti per la sua strada tra un post e una storia su Instagram. Stiamo parlando di, fashion blogger, mamma ed imprenditrice digitale, come lei stessa ama definirsi. Intervistata da Vanity Fair, si èta rivelando alcuni aspetti di sé che attraverso i social spesso faticano ad emergere. Nonostante le apparenze, laha ammesso distata a lungo molto insicura sul percorso da seguire. La svolta è avvenuta nel 2006, dopo una brutta delusione ...

