Chiara Ferragni come la Madonna: la provocazione che manca di rispetto verso i cristiani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesco Giubilei La rivista Vanity Fair pubblica un'intervista a Chiara Ferragni intitolato "Madre, figlio e spirito sociale" in cui viene raffigurata "nei panni di una moderna Madonna con bambino". Un affronto verso la religione cristiana e tutti i fedeli C’è un labile confine tra la provocazione e il cattivo gusto che non bisognerebbe superare ma che puntualmente viene oltrepassato sempre nella stessa direzione. Guai mettere in discussione o azzardarsi a fare ironia sulle icone della società liberal e multiculturale se non si vuole incorrere nel giudizio del tribunale del politicamente corretto. Invece tutto è concesso e lecito nei confronti dei simboli della cristianità che possono essere presi di mira e diventare oggetto di vere e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesco Giubilei La rivista Vanity Fair pubblica un'intervista aintitolato "Madre, figlio e spirito sociale" in cui viene raffigurata "nei panni di una modernacon bambino". Un affrontola religione cristiana e tutti i fedeli C’è un labile confine tra lae il cattivo gusto che non bisognerebbe superare ma che puntualmente viene oltrepassato sempre nella stessa direzione. Guai mettere in discussione o azzardarsi a fare ironia sulle icone della società liberal e multiculturale se non si vuole incorrere nel giudizio del tribunale del politicamente corretto. Invece tutto è concesso e lecito nei confronti dei simboli dellatà che possono essere presi di mira e diventare oggetto di vere e ...

VanityFairIt : Chiara Ferragni come non l'avete mai vista, né sentita, attraverso gli occhi di Francesco Vezzoli e la penna di Sim… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - robertanestam : RT @Una_Gioia_Mai: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. Le donne a differenza degli u… - maximone816 : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' https://t.c… -