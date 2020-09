Cesare Cremonini, il messaggio sui social: “Per me oggi si chiude un’era” – FOTO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il cantautore ha annunciato a sorpresa la fine di un’era con un post sul profilo Instagram. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo Ciao, sembra pronto a chiudere un capitolo View this post on Instagram Sono a #Milano, in @band postproduction 😎🎥❤️ A post shared by CesareCremonini (@CesareCremonini) on Sep 9, 2020 at 10:19am PDT È uno … L'articolo Cesare Cremonini, il messaggio sui social: “Per me oggi si chiude un’era” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il cantautore ha annunciato a sorpresa la fine di un’era con un post sul profilo Instagram. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo Ciao, sembra pronto are un capitolo View this post on Instagram Sono a #Milano, in @band postproduction 😎🎥❤️ A post shared by(@) on Sep 9, 2020 at 10:19am PDT È uno … L'articolo, ilsui: “Per mesiun’era” –proviene da YesLife.it.

Harryshug55 : Tiziano Ferro, Ligabue, Cesare Cremonini, Negramaro, 2 di Gazzelle, il prossimo anno Ultimo e di nuovo Tiziano - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cesare Cremonini - Ciao - Radio_Manbassa : Cesare Cremonini - La nuova stella di broadway - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda CESARE CREMONINI - HELLO - Ft. MALIKA AYANE - lodoisperfect : @maybeimisslou__ oned, cesare cremonini, emma, nek, Carl brave x franco126, rocco hunt, franco 126, the kolors, annalisa, mr rain e altri -