Centrodestra, fallito il sogno della spallata a Conte: ora cambia musica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Quando le cose non vanno al meglio nelle fila della politica la prima tentazione di solito è cambiare partito. Lo fanno gli elettori, e questo è un loro diritto. Lo fanno però anche gli eletti, che non sentono le loro chiappe più tanto al sicuro. E' raro invece che a qualcuno venga in mente di cambiare spartito, perché le note che suona non incantano più il pubblico come una volta. Ma è di questo che realisticamente avrebbe bisogno il Centrodestra. Intendiamoci, il voto delle ultime regionali non è stato una tragedia per i leader dell'opposizione: hanno conquistato una regione in più rispetto a prima, e conservato quelle che già avevano mentre a quelli dipinti da tutti come i trionfatori è accaduto l'esatto contrario: hanno ...

