Cavalli mutilati, dalla Francia alla Svezia. "Stregoneria o folle sfida social" (Di mercoledì 23 settembre 2020) successo ancora. Stavolta in Svezia . Dopo la misteriosa ondata che da mesi sconvolge la Francia , oggi un cavallo è stato trovato morto nel sud del paese scandinavo, da un primo esame si pensa che le ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) successo ancora. Stavolta in. Dopo la misteriosa ondata che da mesi sconvolge la, oggi un cavallo è stato trovato morto nel sud del paese scandinavo, da un primo esame si pensa che le ...

Roma, 23 settembre 2020 - È successo ancora. Stavolta in Svezia. Dopo la misteriosa ondata che da mesi sconvolge la Francia, oggi un cavallo è stato trovato morto nel sud del paese scandinavo, da un p ...

Si teme anche che gli allevatori, per difendere i loro animali, possano armarsi e intervenire. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno quella del satanismo o dei riti macabri ...

