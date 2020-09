Catania, coppia in scooter con figlio di 26 giorni: denuncia e multa da 9mila euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Catania, una coppia viaggia in scooter con il figlio di appena 26 giorni: scattata sia una denuncia che una multa da 9mila euro. Sequestrato il mezzo dalle forze dell’ordine. Siamo in quel di Catania, dove una coppia è stata scoperta dalle forze dell’ordine mentre trasportava a bordo del loro scooter il figlio neonato di appena … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020), unaviaggia incon ildi appena 26: scattata sia unache unada. Sequestrato il mezzo dalle forze dell’ordine. Siamo in quel di, dove unaè stata scoperta dalle forze dell’ordine mentre trasportava a bordo del loroilneonato di appena … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AdaRitorno : @XxiHaveADream Però poi le dice 'eravate una coppia, siete stati insieme un anno no?' e lei continua a dire di no t… - monika_mazurek : RT @ilmessaggeroit: Catania, coppia in un scooter con figlio neonato di 26 giorni. Il papà era anche senza patente: multa di 9.158 euro htt… - beretta_gio : Catania, coppia in scooter con neonato: oltre 9 mila euro di multa - fabio63c5 : RT @ultimenotizie: La polizia di #Catania ha denunciato una coppia di coniugi che viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo… - lucabattanta : RT @ilmessaggeroit: Catania, coppia in un scooter con figlio neonato di 26 giorni. Il papà era anche senza patente: multa di 9.158 euro htt… -