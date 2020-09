Caso TikTok: tempi duri per gli amanti del mercato globale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da TikTok come tentativo di nazionalizzazione per sfere di controllo economico e geostrategico alla politica estera americana di una eventuale presidenza Biden. Molte domande per stimolare analisi e discussione In questa puntata dell'Angolo, trasmessa in diretta, Michele ed io riflettiamo sul Caso TikTok e sulla confrontation sempre più aspra tra Stati Uniti e Cina. Premesso che da tempo immemore gli stati sono in vario grado e modo dietro alle rispettive imprese multinazionali, il (...) - Economia / Privacy, Social Network, , Cyber security, Tik Tok Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dacome tentativo di nazionalizzazione per sfere di controllo economico e geostrategico alla politica estera americana di una eventuale presidenza Biden. Molte domande per stimolare analisi e discussione In questa puntata dell'Angolo, trasmessa in diretta, Michele ed io riflettiamo sule sulla confrontation sempre più aspra tra Stati Uniti e Cina. Premesso che da tempo immemore gli stati sono in vario grado e modo dietro alle rispettive imprese multinazionali, il (...) - Economia / Privacy, Social Network, , Cyber security, Tik Tok

