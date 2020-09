Caso Suarez, saltano fuori le telefonate tra il legale della Juve e l’università per l’accordo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La situazione della Juventus nel Caso Suarez si sta complicando. Arrivano dalla Guardia di finanza di Perugia notizie sulle indagini sarebbe emerso un vero e proprio accordo con scambi di telefonate dall’inizio di settembre tra l’avvocatessa Maria Turco, legale della squadra di Torino, e il direttore generale dell’università Simone Olivieri. Dietro tutta questa storia dell’esame italiano Suarez ci sarebbe una vera a propria trattativa Suarez Juve: «Vi porteremo altri stranieri» in cambio del B1 per Suarez poiché la Juve non può permettersi altri giocatori extracomunitari in squadra avendo già il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La situazionentus nelsi sta complicando. Arrivano dalla Guardia di finanza di Perugia notizie sulle indagini sarebbe emerso un vero e proprio accordo con scambi didall’inizio di settembre tra l’avvocatessa Maria Turco,squadra di Torino, e il direttore generale dell’università Simone Olivieri. Dietro tutta questa storia dell’esame italianoci sarebbe una vera a propria trattativa: «Vi porteremo altri stranieri» in cambio del B1 perpoiché lanon può permettersi altri giocatori extracomunitari in squadra avendo già il ...

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - CottarelliCPI : Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia - SmorfiaDigitale : Caso Suarez: indagine su cittadinanza. Indagati vertici Universit , non giocator... - ema_sct : RT @Up_78erailmio: Leggo (perché grazie a Dio ho disdetto) che a parlare del caso Suarez su Sky ci sono gli imparziali Marani, Bergomi e Se… -