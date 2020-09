Caso Suarez, perché la Figc indaga sulla Juventus? Ecco cosa dice l’articolo 32 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’annuncio, in molti si sono chiesti quali sono le ragioni che hanno spinto la Procura della Federcalcio ad aprire un’inchiesta sull’esame che Luis Suarez ha sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana. La risposta è contenuta nell’articolo 32 del codice della Figc che recita: “E’ punibile chiunque provi direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari”. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’annuncio, in molti si sono chiesti quali sono le ragioni che hanno spinto la Procura della Federcalcio ad aprire un’inchiesta sull’esame che Luisha sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana. La risposta è contenuta nell’articolo 32 del codellache recita: “E’ punibile chiunque provi direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari”.

