Caso Suarez, le telefonate tra l'avvocata della Juve e il dg dell'Università per l'esame: l'offerta di altri stranieri vip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esisteva un accordo tra l'avvocatessa della Juventus Maria Turco e l'Università per gli stranieri di Perugia, dimostrato da una serie di intercettazioni. È quanto riporta il Corriere della Sera, descrivendo gli ultimi aggiornamenti sul Caso Luis Suarez, il centravanti del Barcellona al centro di uno scandalo per la presunta truffa attorno al suo esame per la cittadinanza italiana. Il riferimento alle conversazioni tra Turco e Simone Olivieri, direttore generale dell'Università. La legale, mettendo sul piatto la promessa di mandare in Ateneo tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno bisogno di sostenere l'esame per il tesseramento, ottiene da Olivieri la certezza che l'esame di B1 di Suarez ...

