Caso Suarez, l’avvocato Turco: «Intercettazioni fuori contesto e incomplete» (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’avvocato Maria Turco facente parte dello studio Chiappero ha emesso un comunicato per chiarire la sua posizione sul Caso Suarez L’avvocato Maria Turco, facente parte dello studio Chiappero, ha emesso un comunicato che chiarisce la sua posizione riguardante l’esame “farsa” di Luis Suarez. LEGGI IL COMUNICATO INTEGRALE SU JUVENTUS NEW 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’avvocato Mariafacente parte dello studio Chiappero ha emesso un comunicato per chiarire la sua posizione sulL’avvocato Maria, facente parte dello studio Chiappero, ha emesso un comunicato che chiarisce la sua posizione riguardante l’esame “farsa” di Luis. LEGGI IL COMUNICATO INTEGRALE SU JUVENTUS NEW 24 Leggi su Calcionews24.com

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - GianniIglesias : RT @FBiasin: La dichiarazione dell'avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez. - AntonioMileo : RT @juventibus: Lettera di precisazione dell’Avvocato Maria Turco circa il proprio operato professionale visti i risvolti mediatici del cas… -