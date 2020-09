Caso Suarez | l’avvocatessa e l’esame farsa | “Avevo chiesto che il test avvenisse in presenza”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Maria Turco ha messo in contatto il calciatore con l’Università degli stranieri di Perugia ora sotto inchiesta. Il legale si difende dopo la frase («Vi porteremo altri stranieri») intercettata dalla Finanza

TORINO- Il ritorno di Alvaro Morata ha messo fine alla telenovela attaccante in casa Juventus. Andrea Pirlo ha finalmente il suo nuovo numero 9, che potrà scenderà in campo già domenica contro la Roma ...L’avvocato Turco spiega poi il senso delle intercettazioni che la riguardano: “Preciso che le mie parole, captate con intercettazioni telefoniche, sono state oggi, evidentemente per necessità di sinte ...