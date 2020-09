Caso Suárez, l’accordo al telefono tra rettrice e direttore generale dell’Università. E oltre alla Juventus sarebbero coinvolte altre squadre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se l’inchiesta sulla falsa certificazione di conoscenza della lingua italiana assegnata all’attaccante del Barcellona Luis Suárez ha fatto un salto di qualità, passando dal falso alla corruzione per i massimi vertici dell’ateneo di Perugia, c’è una ragione precisa: il direttore generale Simone Olivieri e la rettrice Giuliana Grego Bolli in più di una conversazione si sarebbero accordati su come gestire il vantaggio economico e “di prestigio” che sarebbe derivato dai rapporti privilegiati con la Juventus e con altre squadre con calciatori stranieri da federare. Tutto, come è ormai emerso, si svolge alla fine dell’estate, quando un contatto, un vecchio amico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se l’inchiesta sulla falsa certificazione di conoscenza della lingua italiana assegnata all’attaccante del Barcellona Luis Suárez ha fatto un salto di qualità, passando dal falsocorruzione per i massimi vertici dell’ateneo di Perugia, c’è una ragione precisa: ilSimone Olivieri e laGiuliana Grego Bolli in più di una conversazione siaccordati su come gestire il vantaggio economico e “di prestigio” che sarebbe derivato dai rapporti privilegiati con lae concon calciatori stranieri da federare. Tutto, come è ormai emerso, si svolgefine dell’estate, quando un contatto, un vecchio amico ...

Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - pisto_gol : ??La dichiarazione dell’avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez ?? - SnakEnea : RT @JosseM85: Fabrizio Corona: “Sono interista sfegatato, ora aspetto cose eclatanti per il caso Suarez”. Juventus e resto del mondo: https… - tonygamblerII : Per il caso #Suarez cosa rischia La Juventus? Bisogna appurare se c'è stato o meno illecito. #SportItaliaMercato -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suárez Tracce di Vesta su Bennu Media Inaf