Caso Suarez, la Procura Figc apre inchiesta: quell’accordo tra la legale della Juventus e l’Università di Perugia… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella giornata di ieri la notizia.La cittadinanza italiana di Luis Suarez sarebbe stata ottenuta con una truffa. E’ quanto è emerso da un’inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia. Nel dettaglio, gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall'attaccante di proprietà del Barcellona in quel di Perugia sarebbero stati concordati prima, con i punteggi assegnati prima della svolgimento della prova stessa. Ragion per cui, la Procura della Figc ha deciso di aprire un'inchiesta. Lo si apprende da fonti federali. Il Procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè ha chiesto la trasmissione degli atti ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella giornata di ieri la notizia.La cittadinanza italiana di Luissarebbe stata ottenuta con una truffa. E’ quanto è emerso da un’Guardia di Finanzadi Perugia. Nel dettaglio, gli argomentiprova d’italiano sostenuta dall'attaccante di proprietà del Barcellona in quel di Perugia sarebbero stati concordati prima, con i punteggi assegnati primasvolgimentoprova stessa. Ragion per cui, laha deciso di aprire un'. Lo si apprende da fonti federali. IltoreFedercalcio Giuseppe Chinè ha chiesto la trasmissione degli atti ...

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - chj1897com : Caso passaporto #Suarez, ecco perché la #Juventus non rischia nulla... - balon031206 : RT @FedericoRuffo: L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospeda… -