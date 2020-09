Caso Suarez, la Procura apre un’inchiesta sull’esame: nel mirino eventuale violazioni sportive (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta sull’esame-farsa svolto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Gli inquirenti hanno richiesto i fascicoli per capire se ci siano state violazioni sportive. In particolare si indaga sull’articolo 32, che prescrive che tutti i tesserati che “tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9”. Per un dirigente quindi potrebbe scattare una squalifica di 2 anni. Anche la Juve sarà chiamata in causa, con la legale Maria Turco che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladella FIGC ha aperto un’inchiesta sull’esame-farsa svolto da Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Gli inquirenti hanno richiesto i fascicoli per capire se ci siano state. In particolare si indaga sull’articolo 32, che prescrive che tutti i tesserati che “tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9”. Per un dirigente quindi potrebbe scattare una squalifica di 2 anni. Anche la Juve sarà chiamata in causa, con la legale Maria Turco che ...

