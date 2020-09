Caso Suarez, avvocato Turco spiega: “Mie parole riportate in maniera incompleta” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Preciso che le mie parole captate con intercettazioni telefoniche sono riportate fuori contesto e in maniera incompleta“. Lo ha dichiarato l’avvocato Maria Turco, con una dichiarazione all’Ansa, in merito al coinvolgimento nell’inchiesta aperta ieri dalla procura della città umbra in merito al Caso dell’esame di Luis Suarez. “Ho infatti espresso chiaramente la richiesta che la procedura avvenisse ‘in presenza’ e senza alcun tipo di trattamento di riguardo rispetto a qualsiasi altro candidato” ha chiosato Turco. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Preciso che le miecaptate con intercettazioni telefoniche sonofuori contesto e inincompleta“. Lo ha dichiarato l’Maria, con una dichiarazione all’Ansa, in merito al coinvolgimento nell’inchiesta aperta ieri dalla procura della città umbra in merito aldell’esame di Luis. “Ho infatti espresso chiaramente la richiesta che la procedura avvenisse ‘in presenza’ e senza alcun tipo di trattamento di riguardo rispetto a qualsiasi altro candidato” ha chiosato

