Caso esame Suarez, legale Juventus: “Mio ruolo? Messo solo in contatto Università con calciatore…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prende posizione il legale della Juventus Maria Turco sulla vicenda dell'esame di Suarez a Perugia oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. "Nelle mie funzioni di legale - scrive in una nota - ho Messo in contatto lo staff del calciatore Luis Suarez con l'Università per Stranieri di Perugia. Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1, richiesto dalle normative in vigore. Quest'attività di contatto è riscontrata dalle mail intercorse tra l'entourage del calciatore e l'ente universitario, nelle quali, per pura cortesia, la sottoscritta ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prende posizione ildellaMaria Turco sulla vicenda dell'dia Perugia oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. "Nelle mie funzioni di- scrive in una nota - hoinlo staff del calciatore Luiscon l'Università per Stranieri di Perugia. Talefaceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1, richiesto dalle normative in vigore. Quest'attività diè riscontrata dalle mail intercorse tra l'entourage del calciatore e l'ente universitario, nelle quali, per pura cortesia, la sottoscritta ...

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - officialmaz : Chiunque (tifosi inclusi) deve avere interesse a fare chiarezza al più presto sul caso #Suarez. Il calcio italiano… - Adnkronos : Caso #Suarez, intercettazione: 'Stipendio da 10 mln, deve passare l'esame' - massimo61700856 : RT @DiMarzio: Caso #Suarez, la posizione del legale #Turco - helloiniesta : RT @DiMarzio: Caso #Suarez, la posizione del legale #Turco -