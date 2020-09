Caso Diawara | D’Alema tuona | “Inaccettabile per i tifosi della Roma”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il noto politico italiano, nonché ex Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema (da sempre vicino ai coloriRoma) non si è risparmiato nel commentare l’incresciosa vicenda che ha coinvolto la squadra recentemente per la quale è arrivata la sconfitta a tavolino per 3-0 nella gara di campionato contro il Verona. A Roma, sponda giallorossa, tiene … L'articolo, D’Alema: “Inaccettabile per iRoma” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it