Cashback di stato: con il Bonus Pos 300euro di rimborso (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con il Bonus POS o Cashback è stato introdotto un meccanismo fiscale che dovrebbe rendere interessanti e convenienti i pagamenti tracciabili sia per i commercianti sia per i consumatori. Lo scopo ultimo dell’intervento è quello di incidere sulle operazioni “in nero” rendendole meno attraenti e quindi, in definitiva, ottenendone una diminuzione. Questo in primis perché le … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con ilPOS ointrodotto un meccanismo fiscale che dovrebbe rendere interessanti e convenienti i pagamenti tracciabili sia per i commercianti sia per i consumatori. Lo scopo ultimo dell’intervento è quello di incidere sulle operazioni “in nero” rendendole meno attraenti e quindi, in definitiva, ottenendone una diminuzione. Questo in primis perché le … L'articolo proviene da YesLife.it.

