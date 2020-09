Cartabianca | Mauro Corona insulta Bianca Berlinguer | ‘Zitta gallina’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 23 settembre 2020) C’è poco da fare: gli scontri trasono ormai una delle cifre distintive di #. Lo scrittore e la conduttrice si sono scontrati anche nella puntata in onda il 22 settembre su Rai 3. Questa volta però i toni si sono accesi più del dovuto eha apostrofato la padrona di casa in maniera molto poco educata. Lo scontro traRipreso dallaperché ha fatto il nome di un albergo,ha perso le staffe: “Senta Bianchina se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, se no la mando in malora e me ne vado”. La ...