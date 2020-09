Carolina Crescentini: età, altezza, peso, marito cantante, gli ex celebri, vita privata (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se avete visto la mitica serie televisiva Boris ve la ricorderete molto bene: Carolina Crescentini ha interpretato egregiamente la parte di Corinna Negri, la classica attrice esigente, capricciosa e col tipico fare da ‘diva’. La bellissima interprete dagli occhi di ghiaccio, e la lunga chioma dorata, vanta un avvincente curriculum lavorativo scritto nel mondo del piccolo e grande schermo. E, Al suo fianco, ha un altro celebre ed interessante artista. Venuta alla luce in una famiglia di commercialisti capitolini, Carola Crescentini dopo il diploma si era iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. Durante il suo percorso di studi però ha vissuto un cambio di rotta, realizzando di voler recitare come professionista. Così la nota attrice ha deciso di ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se avete visto la mitica serie televisiva Boris ve la ricorderete molto bene:ha interpretato egregiamente la parte di Corinna Negri, la classica attrice esigente, capricciosa e col tipico fare da ‘diva’. La bellissima interprete dagli occhi di ghiaccio, e la lunga chioma dorata, vanta un avvincente curriculum lavorativo scritto nel mondo del piccolo e grande schermo. E, Al suo fianco, ha un altro celebre ed interessante artista. Venuta alla luce in una famiglia di commercialisti capitolini, Caroladopo il diploma si era iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. Durante il suo percorso di studi però ha vissuto un cambio di rotta, realizzando di voler recitare come professionista. Così la nota attrice ha deciso di ...

HuffPostItalia : Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' - CIAfra73 : SerieTivu · #MareFuori, primo appuntamento. Con Carolina Crescentini, Carmine Recano e un cast di giovani attori, .… - SerLongo : 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' - PaolaSarra : RT @VanityFairIt: La domanda più sgradevole che vi hanno fatto? Lei detesta questa: «Ma quando fai un figlio?» @Carolcrasher - GiacomoNesci : RT @HuffPostItalia: Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' https… -