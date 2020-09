Carabiniere investito e ucciso da auto mentre fa jogging | arrestato il conducente

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – Antonio Montaquila, 37enne maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione dell’Arma a Formicola (Caserta), è statoda un’a Capua,faceva. Il militare è morto sul colpo. La Polizia Stradale, che indaga sull’accaduto, nella notte haildella vettura, un 21enne del posto risultato positivo al test per l’uso di sostanze stupefacenti. Dai primi accertamenti effettuati, sembra che il giovane abbia perso il controllo dell’, che andava ad alta velocità, finendo sul marciapiede, dove in quel momento il 37ennestava correndo. Montaquila lascia la moglie ...