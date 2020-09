Carabao Cup: Chelsea, goleada e show di Havertz. Blitz dell’Arsenal a Leicester, manita Everton (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serata ricca di gol in Carabao Cup. show di Havertz, autore di una tripletta in Chelsea-Barnsley, terminata 6-0 in favore dei blues di Lampard: a segno anche Giroud. Colpo dell’Arsenal in casa del Leicester, mentre l’Everton affonda il Fleetwood con una manita, nella quale graffia anche Moise Kean. Newcastle spietato contro il Morecambe, bene anche Stoke City, Brighton, Burnley e Fulham. Questi i risultati della serata: Fulham-Sheffield 2-0 Milwall-Burnley 0-2 Preston-Brighton 0-2 Stoke City-Gillingham Fc 1-0 Chelsea-Barnsley 6-0 Fleetwood-Everton 2-5 Leicester-Arsenal 0-2 Morecambe-Newcastle 0-7 Foto: Twitter Chelsea L'articolo Carabao Cup: Chelsea, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serata ricca di gol inCup.di, autore di una tripletta in-Barnsley, terminata 6-0 in favore dei blues di Lampard: a segno anche Giroud. Colpo dell’Arsenal in casa del, mentre l’affonda il Fleetwood con una, nella quale graffia anche Moise Kean. Newcastle spietato contro il Morecambe, bene anche Stoke City, Brighton, Burnley e Fulham. Questi i risultati della serata: Fulham-Sheffield 2-0 Milwall-Burnley 0-2 Preston-Brighton 0-2 Stoke City-Gillingham Fc 1-0-Barnsley 6-0 Fleetwood-2-5-Arsenal 0-2 Morecambe-Newcastle 0-7 Foto: TwitterL'articoloCup:, ...

