Campania, consigliere regionale restituisce 94mila euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il consigliere regionali uscente Francesco Moxedano, a capo del Gruppo Misto, ha reso noto di aver restituito alla Regione 94 mila euro. Trattasi di fondi non utilizzati dal Gruppo. "Stamattina ho effettuato gli ultimi adempimenti. Ho dovuto chiudere il conto bancario intestato al Gruppo Misto e i fondi verranno restituiti all'ente regione. Si tratta di 94 mila euro che per scelta e per impegno verso gli elettori nel 2015 non ho voluto utilizzare le attività gestionali del gruppo", ha spiegato Moxedano, che non si è ricandidato nelle ultime elezioni. "Avrei voluto – aggiunge – devolvere l'intera somma all'ospedale Cotugno durante il lockdown, ma a causa della mancanza di una norma specifica non fu possibile".

