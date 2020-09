Calciomercato Napoli, per “liberare” Milik si fa avanti il Tottenham (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il club londinese è alla ricerca di un vice Kane e avrebbe messo gli occhi sull’attaccante polacco, che vuole evitare una stagione da separato in casa. L’arrivo di Alvaro Morata alla Juventus è il granello che inceppa le porte girevoli del mercato per Arkadiusz Milik e, di riflesso, anche per Edin Dzeko, mettendo nei guai … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il club londinese è alla ricerca di un vice Kane e avrebbe messo gli occhi sull’attaccante polacco, che vuole evitare una stagione da separato in casa. L’arrivo di Alvaro Morata alla Juventus è il granello che inceppa le porte girevoli del mercato per Arkadiusze, di riflesso, anche per Edin Dzeko, mettendo nei guai …

