Calciomercato Napoli, non solo Kalidou Koulibaly: anche Fabian Ruiz sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain

L'addio di Kalidou Koulibaly è ancora possibile. Il Napoli continua dunque a lavorare sul mercato per non farsi trovare impreparato in caso di assalto definitivo di Manchester City o Paris Saint-Germain. Sono ben due i piani di azione in caso di partenza del senegalese. In cima alla lista c'è Sōkratīs Papastathopoulos, mentre Marcos Senesi del Feyenoord resta un'alternativa, anche se più difficile da raggiungere.

In ogni caso, nelle ultime settimane sembra essersi creato un binario importante tra

