Calciomercato Napoli, Carlo Alvino su Kalidou Koulibaly: “Si va verso la permanenza” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kalidou Koulibaly ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Sul difensore senegalese ci sono da tempo due club su tutti: Manchester City e Paris Saint-Germain. Il club di Pep Guardiola, in particolare, farebbe carte false pur di ingaggiare l’ex Genk. Manca però l’accordo economico tra le due società. “Su Koulibaly ho una notizia. Si va verso la permanenza. Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che il difensore resti al Napoli. Non sono arrivate delle offerte convincenti ad Aurelio De Laurentiis. Se il presidente del sodalizio campano non riceverà la cifra che ha richiesto, il giocatore non si muoverà dal ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giornalistaha rilasciato alcune dichiarazioni suai microfoni di Kiss Kiss. Sul difensore senegalese ci sono da tempo due club su tutti: Manchester City e Paris Saint-Germain. Il club di Pep Guardiola, in particolare, farebbe carte false pur di ingaggiare l’ex Genk. Manca però l’accordo economico tra le due società. “Suho una notizia. Si vala permanenza. Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che il difensore resti al. Non sono arrivate delle offerte convincenti ad Aurelio De Laurentiis. Se il presidente del sodalizio campano non riceverà la cifra che ha richiesto, il giocatore non si muoverà dal ...

DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - mirkocalemme : Il #Tottenham pensa a #Milik: domani summit a Londra con gli agenti del polacco. #Napoli pronto a trattare con gli… - MarcoBovicelli : #Napoli, trattativa in corso con l'#Inter per #Vecino: contatti tra club e agente giocatore, operazione in prestito… - Sput_Azz : +++ATTENZIONE+++ Vecino,depistaggio. Ciao . #Calciomercato #Napoli #StaySpudazz - FilippoRubu00 : ??#Napoli, contatti con l’#Inter per Matias #Vecino ???? Bisogna aspettare però prima di vederlo in campo a causa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Milik nel mirino del Tottenham. Vecino per il dopo Allan Sport Fanpage Calciomercato Roma, idea Nacho: Milan e Napoli sfidano i giallorossi

Tra le squadre interessate oltre al Milan, alla ricerca di un alternativa per Romagnoli ancora ai box, ci sarebbero anche la Roma e soprattutto il Napoli, qualora dovesse partire Kalidou Koulibaly.

De Maggio: "Vecino-Napoli, non mi arrivano riscontri. Forse solo un pour parler"

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato delle ultime notizie di mercato della squadra partenopea: "Sulla notizia di mercato V ...

Tra le squadre interessate oltre al Milan, alla ricerca di un alternativa per Romagnoli ancora ai box, ci sarebbero anche la Roma e soprattutto il Napoli, qualora dovesse partire Kalidou Koulibaly.Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato delle ultime notizie di mercato della squadra partenopea: "Sulla notizia di mercato V ...