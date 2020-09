Calciomercato Juventus, ecco l’annuncio: nuovo colpo alla Morata (Di mercoledì 23 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Ormai è ufficiale: Alvaro Morata è il nuovo colpo in attacco del Calciomercato della Juventus in questo caldissimo mese di settembre. A causa delle tempistiche lunghe per Edin Dzeko e Luis Suarez, Paratici ha deciso di puntare tutto sull’attaccante spagnolo, profilo gradito anche ad Andrea Pirlo ed ex compagno già ai tempi del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. L’affare ha letteralmente diviso a metà l’opinione pubblica: alcuni sostengono che l’approdo del bomber ex Atletico possa essere una mossa azzeccata per il mercato della Juve, mentre altri non sembrano convinti delle possibilità del classe ’92 nella sua seconda avventura bianconera. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) NEWS– Ormai è ufficiale: Alvaroè ilin attacco deldellain questo caldissimo mese di settembre. A causa delle tempistiche lunghe per Edin Dzeko e Luis Suarez, Paratici ha deciso di puntare tutto sull’attaccante spagnolo, profilo gradito anche ad Andrea Pirlo ed ex compagno già ai tempi del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. L’affare ha letteralmente diviso a metà l’opinione pubblica: alcuni sostengono che l’approdo del bomber ex Atletico possa essere una mossa azzeccata per il mercato della Juve, mentre altri non sembrano convinti delle possibilità del classe ’92 nella sua seconda avventura bianconera. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - il_Giangi : #Suarez Pensa che scemi i #leghisti che vanno a prendersi le lauree in #Albania, quando basta pagare l’Università d… - FilippoRocchi1 : Tutto confermato! #Morata è ufficialmente un nuovo giocatore della #Juventus. Arriva con un prestito oneroso più di… -