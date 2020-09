Calciomercato Juventus, c’è l’accordo con Donnarumma: Milan al bivio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus guarda sempre più al futuro, il processo di ringiovanimento continua soprattutto a netto delle operazioni già eseguite quest’anno. Ed uno dei giovani più importanti del nostro campionato è Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan classe 1999 che ha già una notevole esperienza. Il ragazzo gode notoriamente di grande stima da parte della dirigenza bianconera, che avrebbe in più occasioni ammiccato al talento rossonero. Donnarumma ha un ricco contratto, in scadenza nel 2021, e nessun rinnovo sembrerebbe in vista. Essendo il procuratore del portiere Mino Raiola è facile immaginare l’ipotetica dinamica: per prolungare il suo contratto la richiesta dell’entourage sarebbe intorno ai 10 milioni netti l’anno, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildellaguarda sempre più al futuro, il processo di ringiovanimento continua soprattutto a netto delle operazioni già eseguite quest’anno. Ed uno dei giovani più importanti del nostro campionato è Gianluigi, portiere delclasse 1999 che ha già una notevole esperienza. Il ragazzo gode notoriamente di grande stima da parte della dirigenza bianconera, che avrebbe in più occasioni ammiccato al talento rossonero.ha un ricco contratto, in scadenza nel 2021, e nessun rinnovo sembrerebbe in vista. Essendo il procuratore del portiere Mino Raiola è facile immaginare l’ipotetica dinamica: per prolungare il suo contratto la richiesta dell’entourage sarebbe intorno ai 10 milioni netti l’anno, ...

