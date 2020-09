Calciomercato Inter, Vecino può lasciare Milano: ipotesi Napoli per l’uruguaiano. E Asamoah… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Quale futuro per Kwadwo Asamoah e Matias Vecino?L'esterno ghanese di proprietà dell'Inter, si sa, non rientrerebbe nel progetto tecnico di Antonio Conte e nei piani del club. Ragion per cui il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Ciò nonostante, l'ex Juventus vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra: "Voglio provare a giocarmi le mie carte all’Inter", avrebbe detto il calciatore ai suoi agenti, secondo quanto riportato da 'Tuttosport'. Asamoah, tornato a disposizione dopo aver recuperato dal alcuni problemi fisici, non avrebbe intenzione di risolvere il contratto che lo lega alla società meneghina, mentre il suo entourage sta prendendo in esame alcune offerte giunte da Italia e Francia. D'altra parte, la volontà della dirigenza ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Quale futuro per Kwadwo Asamoah e Matias?L'esterno ghanese di proprietà dell', si sa, non rientrerebbe nel progetto tecnico di Antonio Conte e nei piani del club. Ragion per cui il suo futuro potrebbe essere lontano da. Ciò nonostante, l'ex Juventus vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra: "Voglio provare a giocarmi le mie carte all’", avrebbe detto il calciatore ai suoi agenti, secondo quanto riportato da 'Tuttosport'. Asamoah, tornato a disposizione dopo aver recuperato dal alcuni problemi fisici, non avrebbe intenzione di risolvere il contratto che lo lega alla società meneghina, mentre il suo entourage sta prendendo in esame alcune offerte giunte da Italia e Francia. D'altra parte, la volontà della dirigenza ...

