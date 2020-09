Calciomercato – Il Tottenham su Skriniar: 60 milioni la richiesta dell’Inter (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Tottenham vuole Skriniar Si avvicina la fine del mercato e molte situazioni sono ancora da chiarire. Tra queste c’è anche il futuro di Milan Skriniar, che nella passata stagione ha trovato poco spazio, e ora non è più così incedibile. Su di lui oltre al PSG, c’è forte l’interesse del Tottenham di Mourinho. Il club nerazzurro parte da una richiesta di 60 milioni di euro, cifra questa che difficilmente il club inglese sborserà e proverà ad abbassare le richieste dei nerazzurri. Escluso un possibile scambio che include nella trattativa Ndombele, accostato più volte in questo mercato al club di Viale della Liberazione. Nerazzurri che nel frattempo si guardano intorno per non farsi trovare impreparati ad ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) IlvuoleSi avvicina la fine del mercato e molte situazioni sono ancora da chiarire. Tra queste c’è anche il futuro di Milan, che nella passata stagione ha trovato poco spazio, e ora non è più così incedibile. Su di lui oltre al PSG, c’è forte l’interesse deldi Mourinho. Il club nerazzurro parte da unadi 60di euro, cifra questa che difficilmente il club inglese sborserà e proverà ad abbassare le richieste dei nerazzurri. Escluso un possibile scambio che include nella trattativa Ndombele, accostato più volte in questo mercato al club di Viale della Liberazione. Nerazzurri che nel frattempo si guardano intorno per non farsi trovare impreparati ad ...

