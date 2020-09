Cagliari, nuovo regalo per Di Francesco: è fatta per Luvumbo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Cagliari corre ai ripari dopo il pareggio maturato contro il Sassuolo maturato nella prima giornata di campionato. La squadra di Di Francesco è apparsa ancora in una fase di transizione ed è andato più volte vicina al ko, considerando che gli emiliani hanno calciato in porta oltre 20 volte. Per velocizzare un processo di crescita più che necessario, il Cagliari ha acquistato ufficialmente l'attaccante angolano Zito Luvumbo, un prospetto dal sicuro avvenire.ARRIVA Luvumbo: IL COMUNICATO DEL Cagliaricaption id="attachment 1015653" align="alignnone" width="700" Stemma Cagliari/caption"Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Zito Luvumbo che si trasferisce a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilcorre ai ripari dopo il pareggio maturato contro il Sassuolo maturato nella prima giornata di campionato. La squadra di Diè apparsa ancora in una fase di transizione ed è andato più volte vicina al ko, considerando che gli emiliani hanno calciato in porta oltre 20 volte. Per velocizzare un processo di crescita più che necessario, ilha acquistato ufficialmente l'attaccante angolano Zito, un prospetto dal sicuro avvenire.ARRIVA: IL COMUNICATO DELcaption id="attachment 1015653" align="alignnone" width="700" Stemma/caption"IlCalcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Zitoche si trasferisce a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari nuovo Cagliari, tra esperti e giovani da lanciare: ecco il nuovo progetto di Giulini TUTTO mercato WEB Zito Luvumbo: “Sono felice di essere qui”

Così il neo acquisto del Cagliari si è presentato a quelli che saranno per i prossimi cinque anni i suoi supporters. Il calciatore si è detto molto felice di essere nell’isola e non vede l’ora di ...

UFFICIALE – Deiola è un nuovo giocatore dello Spezia. Il comunicato

Alessandro Deiola è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista arriva in prestito con opzione di riscatto. Ecco il comunicato del club neo promosso in Serie A: «Alessandro Deiola ...

